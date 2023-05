Ditib Rain hat jetzt eine eigene Moschee

Plus Nach vielen Jahren der Suche nach einem Grundstück hat der türkisch-islamische Verein Rain nun ein Einfamilienhaus gekauft. Wo es liegt und was der Vorsitzende Salih Keceli dazu sagt.

Die Suche hat ein Ende, der türkisch-islamische Verein Ditib Rain ist nun endlich dort angekommen, wohin er schon seit etlichen Jahren möchte: Er hat sein eigenes Vereins- und Gebetshaus (Moschee). Es ist ein ehemaliges Einfamilienhaus von 1974 in der Unterpeichinger Straße 2 in Rain. Die Glaubensgemeinschaft hat es gekauft und wird es jetzt nach und nach ihren Bedürfnissen entsprechend renovieren. Damit endet für den Verein eine längere "Odyssee".

Mehrfach hatten Grundstücke zur Verfügung gestanden, für die sich der türkisch-islamische Verein interessierte, um darauf einen Neubau zu errichten - im Holunderweg, im Nelkenweg, in der Alten Bayerdillinger Straße. Baurechtliche Erwägungen standen diesen Bauvorhaben oft im Weg, allerdings auch eine Unterschriftenaktion, initiiert von Anwohnern. Letztlich steckte immer auch eine Spur Skepsis gegenüber der Organisation Ditib dahinter, die bekanntlich direkt der dauerhaften Leitung, Kontrolle und Aufsicht des staatlichen türkischen Präsidiums für religiöse Angelegenheiten unterstellt ist und damit dem türkischen Staatspräsidenten Erdoğan.