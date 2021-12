Rain/Donauwörth

12:27 Uhr

Mit Fotos gegen Corona: Damit hat die Intensiv-Krankenschwester nicht gerechnet

Plus Ihre Foto-Aktion "Bitte geht impfen", war für Nicole Stiglmair ein Bedürfnis. Doch auf die vielen kontroversen Reaktionen war die Intensiv-Krankenschwester nicht vorbereitet.

Von Barbara Würmseher

Die Resonanz ist riesig und niemand ist darüber mehr überrascht, als Nicole Stiglmair selbst: Die Intensivschwester der Donau-Ries-Klinik in Donauwörth hatte sich mit einer ungewöhnlichen Foto-Aktion zum Thema Corona-Impfung bekannt - und mehr noch als das: Aus ihrer Überzeugung heraus und ihrer Erfahrung mit Patienten, die zwischen Leben und Tod schweben, wendet sie sich mit dem Appell "Bitte geht impfen!" an die Bevölkerung. Ihre Geschichte und ihre Botschaft haben in unserer Zeitung und auf unserer Internet-Seite zahlreiche Reaktionen ausgelöst, die auch die Spaltung unserer Gesellschaft zu diesem Thema widerspiegeln. Die einen nennen die 34-Jährige aus Rain eine "tolle Frau" und bedanken sich für deren "bewundernswertes Engagement", die anderen bezweifeln die Wirksamkeit der Corona-Impfungen oder finden keinen Gefallen an der Kunstform der Dark-Art-Fotografie.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

