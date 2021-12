Unfall an der B16: Polizei fasst Fahrer dank Zeugin

Weil eine Zeugin sehr aufmerksam war, kann ein Auffahrunfall an der B16 bei Rain schnell geklärt werden.

Am Freitag hat eine aufmerksame Zeugin dabei geholfen, eine Unfallflucht aufzuklären. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 33-jährige Fahrer eines Sattelzugs gegen 9.15 Uhr die Donauwörther Straße in Rain stadtauswärts in Fahrtrichtung Donauwörth. An der Abzweigung zur B16 übersah er zunächst die Abbiegespur, worauf er sein Fahrzeug stoppte und zurücksetzte.

Dabei übersah er den hinter ihn befindlichen Wagen einer 31-jährigen Frau, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Danach setzte der Fahrer seine Fahrt Richtung Donauwörth fort. Da eine Zeugin den Unfall beobachten konnte und umgehend die Polizei verständigte, konnte der 33-Jährige durch eine Streife der Polizei Donauwörth Höhe Parkstadt angehalten werden. Am Auto der Frau entstand ein Schaden von rund 1500 Euro. (AZ)

