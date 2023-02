"Drastischer Vertrauensbruch": Trainer und Kapitän des TSV Rain schmeißen hin

Plus Nachdem ein Zwangsabstieg beim TSV Rain im Raum stand, ziehen sie die Konsequenzen. Fußball-UG-Geschäftsführer Schroder spricht über "die schwärzeste Stunde" seines Lebens.

Es kracht so richtig beim TSV Rain. Trainer der Ersten Mannschaft Martin Weng, Co-Trainer Johannes Müller, Kapitän Stefan Müller sowie Athletik-Trainer Raphael Boger haben mit sofortiger Wirkung ihren Rücktritt erklärt. Sie ziehen damit ihre Konsequenzen aus den Vorgängen der vergangenen Wochen, die von schlechter Kommunikation und auch Unwahrheiten vonseiten der Verantwortlichen in der Fußballabteilung geprägt gewesen sei.