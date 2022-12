Dreister Diebstahl in Rain: Mit vollem Einkaufswagen an der Kasse vorbei

In einem Gartencenter in Rain hat ein Kunde seinen gesamten Einkauf ohne Bezahlen aus dem Gartencenter geschoben. Eine Verkäuferin ertappte ihn dabei.

Ein dreister Diebstahl ist am Montag in Rain bemerkt worden. Am Vormittag ging ein 58-Jähriger in einem Rainer Gartencenter mit voll beladenem Einkaufswagen durch den Kassenbereich nach draußen, ohne die Ware zu bezahlen. Dies wurde von einer aufmerksamen Verkäuferin beobachtet. Die Verkäuferin verfolgte den Mann bis zum Parkplatz und sprach ihn auf die nicht bezahlte Ware an.

Der Beschuldigte gab an, dass er lediglich vergessen hatte die Ware zu bezahlen, weil er durch ein Telefonat abgelenkt war. Das Diebesgut hatte einen Wert von 277,48 Euro. Gegen den 58-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahl eingeleitet, so die Polizei Rain. (AZ)