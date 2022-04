Drogenfahrt in Rain: 42-Jährige wird von der Polizei erwischt

Eine Autofahrerin wird von der Polizei Rain im Rausch am Steuer erwischt. Vor den Beamten räumte sie den Drogenkonsum ein.

Eine bekiffte Autofahrerin hat die Polizei Rain am Montagmorgen in der Donauwörther Straße in Rain aus dem Verkehr gezogen. Laut Auskunft der Beamten bemerkten sie im Rahmen einer Verkehrskontrolle, dass die 42-Jährige glasige Augen hatte. Ein freiwilliger Urintest bestätigte laut Polizei Rain den Verdacht auf Cannabis.

Die 42-Jährige gestand den Beamten der Polizeiinspektion Rain, am Wochenende einen Joint geraucht zu haben

Auf Nachfrage räumte die Autofahrerin gegenüber den Beamten ein, dass sie am Wochenende einen Joint geraucht hatte. Daraufhin wurde eine Blutentnahme auf der Polizeiinspektion durchgeführt. Die Autofahrerin muss laut Polizei nun mit einem einmonatigen Fahrverbot und 500 Euro Strafe rechnen. (AZ)