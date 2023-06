E-Radfahrer muss nach Unfall in Rain ins Krankenhaus

Ein Pedelec-Fahrer prallt in Rain gegen ein Auto. Der Mann muss ins Krankenhaus – und hat zusätzlichen Ärger.

In Rain hat sich ein Unfall mit einem Auto und einem Elektro-Fahrrad ereignet. Wie die Polizei berichtet wollte am Dienstagabend eine 26-Jährige mit ihrem Pkw aus einem Privatgrundstück in den Meisenweg einfahren. Dabei übersah sie einen von links kommenden 29-Jährigen auf seinem Pedelec. Der Mann stieß gegen die linke Seite des Autos. Dadurch ging die Seitenscheibe des Wagens zu Bruch. Bei seinem Sturz zog sich der E-Radfahrer diverse Schürfwunden zu, die im Krankenhaus ärztlich versorgt wurden. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 29-Jährigen Alkoholgeruch fest.

Die Polizei ermittelt gegen beide Beteiligte. Die Pkw-Fahrerin steht unter Verdacht, eine fahrlässige Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall begangen zu haben. Beim Pedelec-Fahrer besteht der Verdacht der Trunkenheit im Verkehr mit Ausfallerscheinungen. (AZ)

