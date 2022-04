E-Roller in Rain ohne Versicherung: Anzeige gegen Fahrer

Ein E-Roller-Fahrer in Rain verhält sich verdächtig, als er die Polizei sieht. Jetzt hat er eine Strafanzeige am Hals.

Durch sein verdächtiges Verhalten hat der Fahrer eines Elektrorollers (E-Scooters), für den kein Versicherungsschutz bestand, in Rain die Polizei auf sich aufmerksam gemacht. Beamte beobachteten am Mittwoch gegen 18 Uhr den 35-Jährigen, der auf der Hauptstraße unterwegs war. Als der Mann die Polizisten bemerkte, stieg er von seinem Roller und schob diesen. Die Gesetzteshüter kontrollierten daraufhin den Fahrer und sein Zweirad. Ergebnis: An diesem war noch ein altes Versicherungskennzeichen angebracht. Die Folge: Eine Strafanzeige wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Den Mann erwartet nun eine Geldstrafe. (AZ)