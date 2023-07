Rain

Ein Bau in Rekordzeit: Rettungswache Rain wird eingeweiht

Plus Zum zweiten Mal ist die Rettungswache jetzt umgezogen. Welche Vorteile der neue Standort bietet und welche gute Nachricht Bürgermeister Rehm verkündet.

Seit dem 15. Juni ist der nunmehr dritte Standort der Rettungswache in Rain bezogen. Gestartet war sie vor 31 Jahren zunächst in der ehemaligen Knabenschule, 1997 erfolgte der Umzug in die ehemalige Hausmeisterwohnung des Schulzentrums. „Jede neue Situation verlangt eine neue Architektur“, zitierte Architektin Bettina Kandler ihren französischen Kollegen Jean Nouvel. Auf das neue Domizil an der Schlehenstraße trifft die Aussage im besten Sinn zu.

Es wurde zeitgemäße Infrastruktur nach den Vorstellungen der Nutzer, den gesetzlichen Vorgaben und für optimale Funktionsabläufe geschaffen. Eine besonders erfreuliche Nachricht in schwierigen Zeiten brachte Bürgermeister Karl Rehm zur Einweihung mit.

