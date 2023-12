Rain

06:00 Uhr

Ein besonderes Geschenk: "Tea-Time im Advent"

Der Vokalkreis Rain mit (von links) Karolin Wirtz, Barbara Würmseher, Karin Weber, Josefine Bobinger, Robert Krause und Robert Brunner sowie Andrea Meggle am Klavier begeisterte mit „Tea-Time im Advent“ mit Liedern. Literatur, Tee und Fingerfood von den Britischen Inseln.

Plus Der Vokalkreis Rain und seine künstlerischen Gäste unterhielten mit einem Dreiklang aus Musik, Literatur und Kulinarik im Rainer Schloss. Warum der Nachmittag so zu Herzen ging.

Von Andrea Hammerl Artikel anhören Shape

Mit einem besonderen Adventskonzert hat der Vokalkreis Rain seine Zuhörer am Samstag- und Sonntagnachmittag im Schloss Rain beschenkt. „Tea-Time im Advent“ - mit dem Titel ist alles gesagt und zugleich ist er typisch britisches Understatement. Denn zur Tea-Time des Vokalkreises gehören nicht nur Tee – natürlich schwarz mit Milch - und typisch britisches Fingerfood, sondern auch Weihnachtslieder aus England, Schottland und Irland. Lieder, die hierzulande weniger geläufig sind, aber dennoch Ohrwurmcharakter haben und - von ebenso klangschönen wie routinierten Stimmen dargeboten – ein besonderes Hörschmankerl darstellen.

Tief unter die Haut geht das bewegt-melodiöse „In the Bleak Midwinter“, ganz besonders die Solopartie von Robert Brunner (Bass), dazu lässt Pianistin Andrea Meggle - passend zum Text - musikalisch Schnee vom Klavier perlen. Heiter-rhythmisch folgt das traditionelle englische Weihnachtslied „God Rest Y Merry Gentlemen“, eher getragene Töne schlägt der sechsköpfige Chor für „As Sudden Angels Filled the Night“ an. Wunderschön gelingt John Rutters melodiöses „Christmas Lullaby“ mit dem Refrain „Ave Maria“, ein modernes Weihnachtslied zum Zurücklehnen und Träumen.

