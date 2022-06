Ein betörender musikalischer Abend in Rain

Plus Im Rainer Schloss findet ein außergewöhnlicher Abend der Musik statt. Es ist eine würdigende Erinnerung an eine Frau, die ihrer Zeit wohl weit voraus war.

Eine Hommage an eine bemerkenswerte, ihrer Zeit weit vorauseilende Frau war dieser, der französischen Komponistin Cécile Chaminade gewidmete Liederabend im Rainer Schloss. 1857 in eine großbürgerliche Familie nahe Paris geboren, erkämpfte sie sich aufgrund ihrer Begabung die Erlaubnis des gestrengen Vaters, Musikunterricht bei renommierten Lehrern des Pariser Conservatoire zu erhalten: Frauen waren zum Studium nicht zugelassen. Die Fürsprache eines Nachbarn, des berühmten Komponisten Georges Bizet, der sie "Petit Mozart" nannte, hatte geholfen.