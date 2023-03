Rain

06:00 Uhr

Gäste der "Crime Time" in Rain haben einen Mords-Spaß mit Ursula Poznanski

Plus Die Bestseller-Autorin aus Wien bringt ihr neues Buch "Böses Blut" nach Rain. Es ist eine Deutschland-Premiere mit vielen sympathischen Eindrücken.

Von Barbara Würmseher Artikel anhören Shape

Als Ursula Poznanski zum Prolog ansetzt, laufen wohlige Schauer den Zuhörern über den Rücken. Alle Blicke hängen erwartungsvoll an ihren Lippen. In der gespannten Stille des Rainer Bayertorsaals machen Timbre und Tonfall ihrer leicht herben Stimme die Thriller-Atmosphäre auch akustisch sehr erlebbar. Spannungsgeladen ist die Tonfrequenz, charmant der leichte Hauch von Wiener Zungenschlag, als die Autorin den toten Garderobier Ulrich Schreiber aus der Unterbühne nach oben ins Rampenlicht der mordtriefenden Shakespear'schen Dramenwelt holt. Es ist eine schmächtige Gestalt, die da leblos im grauen, blutgetränkten Arbeitsmantel auf dem Thron Richard III. im Wiener Burgtheater sitzt. Und was da rot leuchtet, ist kein Theaterblut ...

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen