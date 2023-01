Ein neuer Kirchenchor hat sich in Rain gegründet

Die Pfarrei St. Michael in Rain für einen neuen Kirchenchor sucht noch weitere Sängerinnen. Wie man mitmachen kann und wann geprobt wird.

In der evangelischen Kirchengemeinde St. Michael in Rain hat sich ein neuer Frauenchor formiert. Darüber freut sich die Pfarrei, denn in der heutigen Zeit ist das nicht selbstverständlich, da viele Chöre über fehlenden Nachwuchs klagen. Die zwölfköpfige Sängergruppe hat sich um den seit Februar 2022 tätigen neuen Kirchenmusiker Dietmar Jansen aus Oberhausen gebildet. Da auch Frauen aus katholischen Gemeinden mitsingen, ist der Chor fast schon ökumenisch einzuordnen. Jansen betont deshalb auch: "Neue Interessentinnen müssen nicht evangelisch sein."

Ein erster erfolgreicher Auftritt hat bereits stattgefunden

Der Chorleiter hat mit seinen Sängerinnen nun auch schon die Premiere bewältigt: In der Weihnachtszeit trat die Formation erstmals erfolgreich im Gottesdienst in Erscheinung. Der Chor plant in Zukunft auch moderne Stücke aus dem neuen geistlichen Liedgut einzustudieren und zur Aufführung zu bringen. Weitere Mitglieder sind herzlich willkommen. Der nächste Einsatz ist bei einem geplanten Passionskonzert am 11. März 2023 in der evangelischen Kirche St. Michael vorgesehen.

Proben sind in der Regel immer donnerstags von 19.30 bis 21 Uhr im Gemeindezentrum der Kirche (Johannes-Bayer-Straße 4 in Rain). Der Probenbetrieb startet wieder am 12. Januar. Interessentinnen können sich gern vorher bei Dietmar Jansen erkundigen (0162/7940084) oder einfach zur nächsten Probe kommen. Jansen leitet übrigens auch den Posaunenchor der St.-Michael-Kirche. Auch dieser Chor freut sich über neue Bläserinnen und Bläser. (AZ)

