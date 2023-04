Ein neuer Psychotherapeut in Rain

In Rain hat sich ein neuer Psychotherapeut niedergelassen. Vladislav Molcans Fachgebiet ist die seelische Gesundheit.

Menschen auf der Suche nach Hilfe für ihre seelische Gesundheit haben jetzt in Rain eine neue Anlaufstelle. Der psychologische Psychotherapeut Dr. Vladislav Molcan hat kürzlich eine Praxis im Neubau Bahnhofstraße 40 eröffnet. In ökumenischer Form segneten Stadtpfarrer Jörg Biercher und Pfarrerin Friederike Töpelmann die neuen Räumlichkeiten. Biercher wandelte ein Christus-Wort ab in „Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert“ und wünschte sich Offenheit bei psychischen Erkrankungen. Man solle das professionelle Angebot im Krankheitsfall annehmen, um würdig am Leben teilzunehmen.

Pfarrerin Töpelmann stellte das Wohl der Patienten in den Mittelpunkt der Fürbitten. Dr. Molcan wie die beiden Geistlichen stellten heraus, dass Psychotherapeut und Theologe gleichermaßen die Aufgabe haben, den Menschen zu helfen und dabei zusammenzuwirken.

Dr. Molcan studierte in Eichstätt und München Theologie, Psychologie und Psychotherapie. Dabei sammelte er Erfahrungen aus der ganzen Bandbreite seines Faches, von Kinder- und Jugendpsychologie über Forensik bis zur gerontologischen Psychotherapie. Rain ist ihm bereits ans Herz gewachsen, betonte Dr. Molcan bei der Praxis-Einweihung.

Wie groß die Nachfrage nach psychotherapeutischer Unterstützung inzwischen ist, hat Dr. Molcan, der auch eine Kassenzulassung besitzt, bereits in den ersten Wochen seiner niedergelassenen Tätigkeit erlebt. Die Patienten kommen zum Teil von weit her; einige davon haben über ein Jahr auf einen Therapeuten warten müssen. (arh)