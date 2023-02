Rain

06:00 Uhr

Rain bereitet Rektor Gerhard Härper einen warmherzigen Abschied

Plus In einem Festakt würdigen Schulfamilie und andere Wegbegleiter das Wirken des Rainer Realschuldirektors. Viel Wertschätzung steckt in den Reden.

Von Barbara Würmseher Artikel anhören Shape

Der Schulgong der Realschule Rain ertönt im Bayertor. Wie geht denn das? Nicht Mathe, Deutsch und Englisch sind angesagt, vielmehr wird auf diese Weise der Abschied von Direktor Gerhard Härpfer eingeläutet. Diese originelle Idee ist nur eine von unzähligen Akzenten, die beim Festakt gesetzt werden und ihm eine liebevolle, wertschätzende, zugleich humorvolle Note geben. Nach elfeinhalb Jahren als Schulleiter geht Gerhard Härpfer zum 17. Februar.

