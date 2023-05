Ein zauberhaftes Familienkonzert in Rain – einfach "bärenstark"

Plus Im Rainer Schloss treffen allerlei Tiere aufeinander. So verkleidet erzählt "ensemble freymut“ aus Wien eine rührende Geschichte und bringt viel Musik mit - für Kinder und Eltern.

Sitzt im Rainer Schloss ein dicker Plüschbär vor einem Regenbogenzelt und grummelt vor sich hin. Auf "Österreichisch“. Macht ihn sehr sympathisch. Und dann muss man genau hinhören, was der Bär erzählt: Könnte Winnie Puh sein, ist einer seiner besten Sprüche doch "Ein Tag ohne einen Freund ist wie ein Topf ohne einen einzigen Tropfen Honig darin.“

Darum geht es bei diesem Mitmachkonzert "Bärenstark" im zauberhaften "Bühnenbild“. Ein Paravent, bemalt mit Baumstämmen, an denen man sich den Rücken kratzen kann. Eine Gummimatte, in der man ertrinken kann und gerettet werden muss, und eben ein Regenbogenzelt. Mittendrin ein wunderschönes Cembalo, mit filigranem Klang. Die Geschichte – untermalt mit Musik von alten Instrumenten, oder Nachbauten derselben: Da gibt es das Cembalo (es spielt Kompositionen von Allessandro Scarlatti), eine Gambe mit sieben Saiten (Suiten von Marin Marais als Solo), zwei Traversflöten und ein Piccoloflöte. Als Quartett spielen sie die Trio-Suite G-Dur von Christan Bach, und die Trio-Suite D-Dur von Friedemann Bach.