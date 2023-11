Einbrecher suchen Waldkindergarten heim

Zunächst brachen sie das Toilettenhäuschen auf, dann machten sie sich im Aufenthaltscontainer zu schaffen. Wer kann Hinweise geben?

Ungebetene Besucher haben sich gewaltsam Zutritt zum Container des Waldkindergartens in Rain verschafft. Nach Polizeiangaben öffneten der oder die Unbekannten im Zeitraum zwischen Freitag, 27. Oktober, und Montag, 30. Oktober, mit einem Werkzeug den Bügel des Vorhängeschlosses zum Toilettenhäuschen des Waldkindergartens in der Kraftwerkstraße. In diesem Häuschen befand sich der Schlüssel zum Aufenthaltscontainer des Kindergartens. Der oder die Täter öffneten dann mit diesem Schlüssel den Container, betraten diesen und entfernten sich ohne Beute. Die Polizei Rain bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09090/70070. (AZ)