Eine neue Kulturbühne entsteht im Stadtpark Rain

Im Stadtpark Rain - auf der Wiese zwischen Schloss und Kinderspielplatz - soll sich temporär eine neue Kulturbühne etablieren, die regelmäßig in den Sommermonaten mit Musik, Picknick und Begegnungen für besondere Momente sorgen soll. „StadtparkMomente“ lautet so denn auch der Name der neuen Veranstaltungsreihein der Lechstadt, die heuer ihre Premiere haben wird. Wie Florian Lein vom Tourismusamt jetzt dem Kultur- und Festausschuss vorstellte, soll damit die zeitliche „Lücke“ zwischen Stadtfest und Sommerkino gefüllt werden. Rain soll ein Stück weit mehr erlebbar werden.

