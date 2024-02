Rain

vor 47 Min.

Die Fische im Lech bekommen an der Staustufe bei Rain eine Treppe

Die Lechstaustufe in Rain ist eine Blockade für Fische. Nun soll eine Fischaufstiegsanlage errichtet werden, um ihnen zu ermöglichen, auf die andere Seite zu gelangen.

Plus Zur Überwindung der Staustufe am Kraftwerk in Rain baut "LEW Wasserkraft" eine Fischaufstiegsanlage. Wie sie aussehen und wann es losgehen soll.

Von Barbara Würmseher

Freie Fahrt für Fische und andere Bewohner unserer Flüsse und Seen: Die EU-Wasserrahmenrichtlinie schreibt als zentrales Kriterium vor, dass Gewässer für deren Lebewesen durchgängig sein müssen, um ein möglichst gutes ökologisches Gleichgewicht zu garantieren. Doch Barrieren gibt es reichlich, denn der Mensch hat von jeher massiv in die natürlichen Flussläufe eingegriffen. Um sich mit Wasser zu versorgen, Waren zu transportieren oder Energie zu gewinnen, wurden vor allem Fließgewässer in ein starres Korsett gezwungen.

Laut Umweltbundesamt sind über 90 Prozent der deutschen Flüsse und Bäche über weite Strecken begradigt, eingeengt, verrohrt oder von Bauwerken unterbrochen. Dadurch entsteht Nutzen für den Menschen auf der einen Seite, aber auch Abnahme der ökologischen Vielfalt und Verlust an Aufenthaltsqualität auf der anderen.

