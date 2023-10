Rain

14:53 Uhr

Premiere der Kulturnacht in Rain begeistert die Besucherinnen und Besucher

Plus Die erste Kulturnacht in Rain hat vielfältige Erlebnisse ermöglicht. An 25 Schauplätzen gaben fast 50 Solisten und Ensembles ihre kulturellen Visitenkarten ab.

Von Andrea Hammerl

Viel zu schnell verfliegt die Zeit, zu kurz scheint die erste Rainer Kulturnacht angesichts des prall gefüllten Programms. Das ist so vielfältig wie das Kulturleben der Tillystadt: Ausstellungen, Führungen, Lesungen und Vorträge, Filme, Zauberei, Tanz, Kabarett und jede Menge Musik. Deren Vielfalt ist besonders groß, reicht von geistlicher Chormusik des Kirchenchors über Klassik, Volks- und Wirtshausmusik von Lech-Paartal-Musi, Saitenklang, Bläser und Orgelmusik, das breite Spektrum der beiden Stadtkapellen-Ensembles sowie diverse Chormusik bis hin zu Bands mit Jazz und Rock.

Jeder Solist, jedes Ensemble hinterlässt in dieser Nacht überzeugend seinen kulturellen Fußabdruck. Wohin man auch schaut: An allen Schauplätzen lauscht begeistertes Publikum den zarten Klängen der Stubenmusi, umgeben von historischen Einkaufstaschen, ebenso wie den frischen Stimmen des Staudheimer Chors zwischen Sparbüchsen aus aller Welt. Man ist genauso fasziniert von Line-Dance-Vorführungen wie von Wissenswertem über die Spitalkirche, den lebhaften Ausführungen Harald Manns im Lachner-Museum, seiner Klaviermusik zur Malerei von Anna Mayrhofer oder dem herrlichen Wohlklang des Gempfinger Singkreises, des Briganori-Chors und den virtuosen Klassik-Interpretationen von Sophia-Thumm und Marina Forthofer - um nur ein paar Beispiele zu nennen. Jeder ist an seiner Stelle in dieser Nacht am richtigen Platz!

