Rain

vor 32 Min.

Entwicklung der Stadt Rain: schönerer Bahnhof, mehr E-Mobilität, mehr Grün

Das Areal um den Bahnhof Rain gilt als Gebiet mit Potenzial zur Entwicklung. Zudem soll der Bahnhof durch ÖPNV näher an die Innenstadt angeschlossen werden.

Plus Ein Konzept für die Städtebauförderung legt Schwerpunkte in vielen Bereichen fest. Wohin wird sich die Stadt Rain in den kommenden Jahren entwickeln?

Von Barbara Würmseher Artikel anhören Shape

In welche Richtungen soll sich die Stadt Rain weiterentwickeln? Wo gibt es Potenzial? Wo Handlungsbedarf? – Fragen wie diese sind seit Jahren Gegenstand von Untersuchungen, die der Stadtrat in Auftrag gibt. Sie sind auch Grundlage für Zuschüsse aus diversen Fördertöpfen. Nicht zuletzt hat die Studie Isek (Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept) im Jahr 2019 mögliche Weichenstellungen auf 330 Seiten festgehalten. Über allem steht der Gedanke: Wie kann die Stadt Rain in jeder Hinsicht zeitgemäß, funktionell und schön in die Zukunft gehen.

Jetzt gibt es erneut sogenannte vorbereitende Untersuchungen. Diesmal geht es um das Bund-Länder-Förderungsprogramm "Wachstum und nachhaltige Entwicklung". Der Stadtrat nahm in seiner jüngsten Sitzung den Bericht zur Kenntnis, den die Gersthofener Gesellschaft für Kommunalberatung "die Städtebau" in einem ersten Entwurf vorlegte. Weitere Feinuntersuchungen folgen noch. Darin geht es dann vor allem um Neuordnung öffentlicher Parkflächen, barrierefreie Anbindung der Altstadt, Ausbau der Grünflächen, Verringerung von Versiegelung und mehr. Letztlich soll all das die Basis für eine große Sanierungsstrategie sein. Folgende Ziele werden unter anderem empfohlen:

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen