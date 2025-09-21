Erdbeertöpfe in Hängeampel

Icon vergrößern Teilnehmer Gruppe 1 Foto: Elke Thomas-Barein Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Teilnehmer Gruppe 1 Foto: Elke Thomas-Barein

Erdbeertöpfe in der Hängeampel. Wie jedes Jahr lud auch der Obst- und Gartenbau Verein Rain interessierte Kinder zum Ferienprogramm ein. Alle 25 Plätze waren wieder besetzt. Selber gestalten und selber Pflanzen wird dabei immer großgeschrieben. Terrakotta Pflanztöpfe konnten nach eigenen Wünschen bemalt und gestaltet werden und wurden dann mit Erdbeerpflanzen bepflanzt. Eine Holzhalterung als Hängeampel für die Töpfe gab es dazu. An einem geschützten Platz überwintern lassen und der Erdbeerernte wird nächstes Jahr nichts mehr im Wege stehen.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!