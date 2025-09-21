Icon Menü
Rain: Erdbeertöpfe in Hängeampel

Rain

Erdbeertöpfe in Hängeampel

Ferienprogramm OGV Rain
Von Andreas Thomas-Barein für Obst- und Gartenbauverein Rain am Lech e.V.
    Teilnehmer Gruppe 2
    Teilnehmer Gruppe 2 Foto: Elke Thomas-Barein
    Teilnehmer Gruppe 1
    Teilnehmer Gruppe 1 Foto: Elke Thomas-Barein

    Erdbeertöpfe in der Hängeampel. Wie jedes Jahr lud auch der Obst- und Gartenbau Verein Rain interessierte Kinder zum Ferienprogramm ein. Alle 25 Plätze waren wieder besetzt. Selber gestalten und selber Pflanzen wird dabei immer großgeschrieben. Terrakotta Pflanztöpfe konnten nach eigenen Wünschen bemalt und gestaltet werden und wurden dann mit Erdbeerpflanzen bepflanzt. Eine Holzhalterung als Hängeampel für die Töpfe gab es dazu. An einem geschützten Platz überwintern lassen und der Erdbeerernte wird nächstes Jahr nichts mehr im Wege stehen.

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

