Erfolgreicher MTA-Lehrgang bei den Freiwilligen Feuerwehren im Donau-Lech-Gebiet

30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer stellten sich in einem 4-wöchigen Lehrgang dem Basismodul der Modularen Truppausbildung (MTA). Diese Ausbildung stellt den Grundlehrgang aller Feuerwehrdienstleistenden dar. Hier werden Fähigkeiten im Bereich des Löschens, der Rettungstechniken, der ersten Hilfe und auch der Theorie vermittelt. Abschließend fanden am Gerätehaus der Feuerwehr Rain die entsprechenden theoretischen und praktischen Prüfungen statt, die alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Erfolg absolvieren konnten. Anschließend wurde auch die Abschlussprüfung der Modularen Truppausbildung durchgeführt. Nach mindestens 24 Übungseinheiten im Anschluss an das Basismodul in den jeweiligen Feuerwehren können die Feuerwehrangehörigen die Prüfung zur Truppführerin bzw. zum Truppführer ablegen. Neben der Beantwortung theoretischer Fragen mussten auch jeweils zwei Übungseinheiten absolviert werden. Hier konnten ebenfalls 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Erfolg teilnehmen. Der Ausbildungsleiter im Donau-Lech Gebiet Mike Kühnel bedankte sich bei den Ausbildern, bei der Stadt Rain, und den Teilnehmern, dass die Durchführungen der gesamten Modularen Truppausbildung sehr gut funktioniert hat. Zudem lobte der leitende Ausbilder Alexander Marb, dass die Anzahl der Teilnehmer an der Abschlussprüfung einen neuen Rekord eingenommen hat und dies die Wichtigkeit der Modularen Truppausbildung hervorhebt.

