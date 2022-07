Erneuter Fahrraddiebstahl aus Tiefgarage in Rain

Erneut hat ein Unbekannter am Donnerstag in Rain ein Fahrrad aus einer Tiefgarage gestohlen. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Die Diebstahl-Serie reißt nicht ab: Schon wieder hat eine unbekannte Person in Rain ein Fahrrad gestohlen. Das ist nun der vierte solche Fall innerhalb von zwei Wochen. Das rot-schwarze Fahrrad der Marke Haibike/Time befand sich in einer Tiefgarage in der Franz-Lachner-Straße, als es der Dieb am Donnerstag zwischen 17 und 18 Uhr entwendete.

Der Besitzer des Zweirads hatte dieses zuvor mit einem Schloss abgesperrt. Die Polizei bittet um Hinweise. Telefon: 09090/70070.