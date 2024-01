Es fehlt an realisierbaren Ideen für einen Jugendtreff in Rain

Plus Der Bau der gewünschten Containeranlage für die Jugend in Rain ist erneut ins Stocken gekommen. Keine der diskutierten Vorschläge greift. Und auch der Jugendrat hat sich aufgelöst.

Zwei Schritte vor, drei zurück - das ist die Marschrichtung, die sich beim Rainer Jugendtreff seit Jahren abzeichnet. Es geht nicht wirklich voran, auch wenn im Hintergrund Bemühungen laufen, der Jugend in Rain endlich ein eigenes Juze hinzustellen. Im Juli war der Stadtratsbeschluss von 2021 aufgehoben worden, neue Container zu kaufen, um sie auf dem ehemaligen Eisplatz am Schulzentrum zu installieren. Mit Kosten von 528.360 Euro waren sie einfach zu teuer. Eingeplant waren um die 320.000 Euro.

Damit hatte das Vorhaben einen Rückschlag erlitten, mit dem die Ratsmitglieder nicht gerechnet hatten. Seitdem suchen Verwaltung und Politik zusammen mit dem Jugendpartnerverein erneut nach Alternativen. Mehrere Gespräche haben stattgefunden. Einen Jugendrat, der ebenfalls an der Findungsphase beteiligt gewesen wäre, gibt es in Rain nicht mehr. Der alte hat sich im Herbst turnusmäßig aufgelöst, für die Wahl eines neues Gremium hatten sich nicht genügend Kandidaten finden lassen. Damit ist das einzige bis dahin noch bestehende kommunalpolitische Jugendgremium dieser Art im Landkreis erneut gescheitert.