Rund 20.000 Euro Schaden bei Unfall nahe Etting

In einer Kurve zwischen den Rainer Stadtteilen Etting und Wächtering stoßen zwei Autos zusammen. Eine Frau wird verletzt.

Zu einem recht heftigen Verkehrsunfall ist es am Dienstag auf der Ortsverbindungsstraße zwischen den Rainer Stadtteilen Etting und Wächtering gekommen. Der Schaden ist beträchtlich und eine Person verletzte sich. Verursacher des Unfalls war der Polizei zufolge ein 51-Jähriger, der mit seinem Auto um etwa 13.30 Uhr in einer Kurve so weit nach links geriet, dass eine gleichaltrige Pkw-Fahrerin, die entgegenkam, trotz eines Ausweichmanövers eine Kollision nicht verhindern konnte. Beide Fahrzeuge stießen mit der jeweils linken Fahrzeugfront zusammen.

Durch den Aufprall erlitt die Frau leichte Blessuren. Der Rettungsdienst brachte das Opfer ins Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von jeweils 10.000 Euro. (AZ)