Europalette stürzt in Rain aus sieben Meter Höhe auf Arbeiter

Die Zahl der Betriebsunfälle häuft sich: Nun wurde in einem Lagerhaus in Rain ein Mann von einer herunterfallenden Europalette getroffen und schwer verletzt.

In einem Lagerhaus in der Unterpeichinger Straße in Rain hat sich am Mittwoch gegen 11.50 Uhr ein schwerer Betriebsunfall ereignet, bei dem ein 60-Jähriger schwer verletzt wurde. Nach Angabe der Polizei wurde der Mann von einer herabfallenden Europalette getroffen. Ein 27-jähriger Arbeiter habe zuvor mit einem Gabelstapler Waren aus dem obersten Stock eines circa zehn Meter hohen Hochregals gehoben.

Der 60-Jährige wurde von der Europalette getroffen, die aus sieben Meter Höhe auf ihn herabflog

Beim Herunterlassen der Ladung stieß der Gabelstaplerführer laut Polizeibericht vermutlich an eine Palette, die sich darunter im Regal befand. Als die Ladung am Boden stand, ging der 60-Jährige zu dieser. Im selben Moment löste sich die zuvor angestoßene Europalette und flog aus circa sieben Meter auf die rechte Schulter des Mannes. Er erlitt massive Verletzungen im Schulter- und Oberkörperbereich. Nach erster ärztlicher Versorgung vor Ort wurde er daher in die Donau-Ries Klinik gebracht. (AZ)