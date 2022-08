Fahrraddieb schlägt in Garage in Rain zu

Ein Fahrraddieb stiehlt in Rain ein Fahrrad aus einer Garage. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Wieder ist in Rain ein Fahrrad gestohlen worden. Nach Angaben der Polizei verschwand das Damenrad am Mittwoch zwischen 12 und 13 Uhr aus einer Gemeinschaftsgarage in der Pfälzer Straße. Das vermisste Trekkingrad ist ein blau-silbernes Modell der Marke Alurex/Comfort und hat einen Wert von etwa 120 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 09090/70070 zu melden. Erst kürzlich hatten die Gesetzeshüter einen 34-jährigen Mann geschnappt, der im Stadtgebiet Rain wochenlang sein Unwesen getrieben und mehr als zwei Dutzend teure Räder entwendet hatte. (AZ)