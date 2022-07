Fahrraddiebe schlagen in Rain erneut zu

Aus einem abgesperrten Kellerabteil haben Dieb in Rain ein teures Mountainbike gestohlen. Ein geklautes Kinderrad hingegen tauchte aus Zufall wieder auf.

In Rain reißt die Kette an Fahrraddiebstählen nicht ab. Die Polizei Rain meldet, dass am Dienstag erneut zwei Räder geklaut worden sind. Dieses Mal holten die Täter die hochwertigen Fahrräder aus einer Tiefgarage und sogar aus einem abgesperrten Kellerabteil.

Im ersten Fall wurde ein weiß-rotes Mountainbike der Marke Cube/AIM Racen aus einer Tiefgarage in der Franz-Lachner-Straße gestohlen. Das Fahrrad war mit einem Zahlenschloss gesichert, das der Täter aufzwickte und am Tatort zurück lies. Das Mountainbike hat einen Wert von geschätzten 600 Euro.

Fahrraddieb stehlen Rad aus abgesperrtem Kellerabteil in Rain

Im zweiten Fall wurde ein grau-oranges Mountainbike der Marke CUBE/Race One aus einem versperrten Fahrradabstellraum im Karpfenweg geholt. Das Mountainbike hat einen Wert von rund 1200 Euro.

Zudem wurde der Polizei noch der Fund eines weiß-rosafarbenen Kinderrades der Marke Haibike/Little Life 4 mitgeteilt. Dies lag auf dem Radweg in der Nähe der Bahnunterführung in der Niederschönenfelder Straße. Die Besitzerin konnte ermittelt werden. Sie gab an, dass das Rad am Bahnhof abgestellt und von dort entwendet wurde. (AZ)