Rain

01.10.2022

Fahrradteile in Rain gestohlen

Am Rainer Bahnhof wurden Fahrradteile entwendet.

Am Freitagvormittag wurden am Bahnhof in Rain Teile eines Rads entwendet. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Teile eines Fahrrads sind am Freitagvormittag beim Rainer Bahnhof gestohlen worden. Insgesamt wurden Sachen im Wert von rund 50 Euro entwendet. Die Polizei Rain bittet um Hinweise unter Telefon 09090/7007-0. (AZ) Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries, abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben

