Rain

Fasching 2022 in Rain: Nun heißt es "Showtime" in Tillynesien

Plus Zum Jubiläum heißt das Motto "Der Fasching stirbt nie". Doch ist es vor allem eine Nacht der vielen Tänze. Garden und Prinzenpaare sind ein Augenschmaus.

Von , Simon Bauer Barbara Würmseher , Simon Bauer

Quirlige Kinder, attraktive Tänzerinnen und Tänzer, majestätische Prinzenpaare, ein neuer Ritter "Sieh auf", schillernde Kostüme, fleißige Bühnengeister hinter und Komiteemitglieder auf der Bühne: Es ist wieder Bunter Abend in Rain und opulentes Treiben verwandelt die sonst so zweckmäßige Sporthalle in einen Gala-Saal mit üppigem Showprogramm. Die prachtvolle Dekoration, das Bühnenbild und die Lichttechnik mit reizvollen Effekten geben den Rahmen für das viereinhalbstündige Programm. It's Showtime in Tillynesien!

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

