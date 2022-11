Faschingsauftakt Rain: Das Geheimnis der Prinzenpaare ist gelüftet

Plus Beim Rosenball um Mitternacht entstiegen die neuen Regenten des FCR einer Geschenkpackung. Wer in der Session 2023 als Zuckerbaron und Rosenfee beziehungsweise als Mini-Tollitäten auf dem Thron sitzt.

Das Geheimnis ist gelüftet: Jessica Schneider und Max Weber präsentierte der Faschingsclub Rain (FCR) bei seinem Rosenball als Rosenfee und Zuckerbaron der Session 2022/23. Wie üblich hütete der Klub bis Mitternacht das Geheimnis. Beim Blick in die Runde konnte man nicht erraten, wer denn aus dem großen Geschenkpaket entsteigt, denn Weber ist erst seit heuer als Komitee-Mitglied beim FCR, Schneider ist „Neueinsteigerin“. Als Max I. und Jessica I. werden sie im nächsten Jahr bis zum Faschingsdienstag (21. Februar 2023) den Narrenthron einnehmen. Mit Antrittsreden und einem Walzer gaben die beiden Rainer ihr Bühnendebüt.