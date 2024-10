Rain Benefizkonzert in Rain: Musik durchs Ohr direkt ins Herz

Der Helferkreis Rain lud zum Benefizkonzert mit vier sehr unterschiedlichen Musik- und Gesangs-Gruppen in die Rainer Stadtpfarrkirche. Es kamen so viele Menschen, dass die Plätze nicht reichten. Am Ende kamen fast 7000 Euro zusammen.