Ferienprogramm Rain: Lasertag-Ausflug nach Augsburg

Im Rahmen des Ferienprogramms der Stadt Rain organisierte der Jugendpartner Rain kürzlich einen actionreichen Ausflug nach Augsburg. Am Nachmittag fuhren 27 Kinder mit dem Bus in die dortige Lasertag-Arena. Einige waren auch in den letzten Jahren schon mit dabei. Vor Ort erhielten die Teilnehmer eine kurze Einweisung, bevor es für zwei Stunden in mehreren spannenden Spielrunden zur Sache ging. In 2 bis 4 Teams wurde um Punkte gekämpft – mit viel Bewegung, Teamgeist und jeder Menge Spaß. „Die Kinder waren begeistert und voll dabei“, berichtet das Betreuerteam. Gegen Abend ging es mit vielen glücklichen Gesichtern zurück nach Rain.

