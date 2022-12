Rain

Festliche Klänge und gelebte Solidarität an der Realschule Rain

Das Weihnachtskonzert an der Staatlichen Realschule Rain war musikalisch überzeugend wie inhaltlich bewegend. Das Publikum bedankte sich mit tosendem Applaus.

Plus Das Weihnachtskonzert an der Staatlichen Realschule Rain geriet nicht nur musikalisch zu einem Ereignis, sondern erbrachte auch 800 Euro zugunsten der Karl-Heinz Feichtinger-Stiftung.

Eine festlich bunt geschmückte Bühne empfing die Gäste des Weihnachtskonzerts der Realschule Rain in der Dreifachturnhalle. In dieser Szenerie zeigten dann 90 Minuten lang eine große Zahl verschiedener Ensembles, wie etwa Big Band, Bläserklasse oder der Chor „Vocals and more“, ihr musikalisches Können. Durch den Abend führten dabei gekonnt sowie mit Charme und Witz die beiden Schülersprecher Laura Sander und Fabian Fischer.

