Firmung in Rain: "Heiliger Geist des Friedens ist stärker als die Gewalt"

Der Augsburger Bischof Bertram Meier firmte 51 Jugendliche in Rain. Außerdem hatte er für Kirchenpfleger Walter Lenk eine besondere Ehrung mit dabei.

„Der Heilige Geist ist stärker als Gewalt, er ist der Geist des Friedens“, sagte Bischof Bertram Meier in seiner Predigt in der Stadtpfarrkirche in Rain. Der Augsburger Oberhirte spendete dort 51 Mädchen und Jungen das Sakrament der Firmung. Und obwohl aus Corona-Sicht vieles wieder fast wie normal sei, "ist unsere Zeit aber im Hinblick auf den Krieg vor der Haustür in der Ukraine nicht normal", stellte Meier fest. „Geht nach Corona wieder in Vereine und Gruppen und lebt die Gemeinschaft“, appellierte er. "Und habt auch Geduld, wenn es mal nicht so läuft."

Um Geduld bat er auch die Eltern der Firmlinge, die sich jetzt auf dem nicht immer einfachen Weg vom Kind zum Erwachsenen befinden. „Der Heilige Geist ist auch der Geist der Freude“, gab der Bischofs den jungen Menschen mit auf den Weg. Missmut und Ungeduld seien so typisch deutsche Untugenden, anstatt sich darüber zu freuen, was gut ist. "Freuen wir uns doch darüber, wie wir hier bei uns leben können, und nicht zuletzt auch darüber, dass wir eine freie Meinung haben dürfen", stellte er fest. Musikalisch gestaltet wurde der Gottesdienst vom Chor der Mittelschule. Den Schlussakkord setzte der Firmling Anton Marb, Mitglied der Augsburger Domsingknaben, mit seinem "Ave Maria".

Besondere Auszeichnung für Walter Lenk: Das goldene Ulrichskreuz

Beim anschließenden Mittagstisch im Gasthof Hertl in Bayerdilling nahm dann Bischof Bertram eine besondere Ehrung vor. Für seinen jahrzehntelangen ehrenamtlichen Einsatz verlieh er dem Kirchenpfleger von Rain, Walter Lenk, das goldene Ulrichskreuz, die höchste Auszeichnung für Laien im Bistum Augsburg. In seiner Laudatio würdigte der Rainer Pfarrer Jörg Biercher seinen Kirchenpfleger, der insgesamt seit 34 Jahren in der Kirchenverwaltung tätig ist. Allein in den vergangenen zehn Jahren seiner Pflegertätigkeit wurden Bau- und Renovierungsmaßnahmen an der Stadtpfarrkirche und im Pfarrhof im Volumen von rund 3 Millionen Euro von ihm federführend abgewickelt. Aktuell erfolgt die Schlussabrechnung der statischen Instandsetzung des Kirchturms in Rain und der statischen Instandsetzung der Filialkirche in Mittelstetten, die trotz der enormen Preisanstiege in letzter Zeit im geplanten Kostenrahmen blieben.

Kirchenpfleger Walter Lenk (links) erhielt das Ulrichskreuz von Bischof Bertram Meier (rechts). Mit im Bild: Stadtpfarrer Jörg Biercher. Foto: Regina Weis

In seinen Dankesworten skizzierte Walter Lenk ein Bild von den vielfältigen Herausforderungen seiner sehr langen Tätigkeit, die er als „spannend“ bezeichnete, spannender und aufwendiger, wie man sich das oft wünscht. Der Umfang der Tätigkeit in einer Stadtpfarrei wie Rain übersteigt durchaus die Grenze des "Ehrenamtlichen", die jetzt begonnene stundenweise Installation eines hauptamtlichen Verwaltungsleiters ist die logische Konsequenz. Der Dank galt aber auch seiner Familie, besonders seiner Frau, die ihm den Freiraum für dieses und auch noch weiteres soziale Engagement, unter anderem im Krankenpflegeverein, gaben und geben. (AZ)

