Förderkreis der Mittelschule in Rain warnt vor Lehrermangel

Förderkreis der Rainer Lachner-Mittelschule steht wirtschaftlich gut da. Anwerbung externer Kräfte ist mittlerweile nötig.

"Mein Bericht fällt recht kurz aus – es war ja wenig los in letzter Zeit…" Mit diesem lakonischen Hinweis auf das pandemiebedingt fast vollständig zum Erliegen gekommene Schulleben eröffnete Wolfgang Janson, der Vorsitzende des Fördervereins der Gebrüder-Lachner-Mittelschule Rain, vor Kurzem die gemeinsame Versammlung mit dem Elternbeirat.

Nichtsdestotrotz hatte der ehemalige Rektor, der ebenso wie sein Vorgänger Hans Hönig "seine" Schule ehrenamtlich nach wie vor tatkräftig unterstützt, bei der Sitzung im Gasthaus "Zum Boarn" einige Projekte aufgelistet, an deren Umsetzung sich der Förderverein maßgeblich finanziell beteiligte. Dank einer Reihe von Spenden wurde die Festschrift der Schule zum 50-jährigen Bestehen im vergangenen Jahr mit 5000 Euro unterstützt. Auch die Beteiligung an den Kosten, die für Präsentpäckchen anlässlich des Berufsfindungstags vor wenigen Wochen entstanden, erwähnte Janson. Als nächste wichtige Aufgabe bezeichnete er die Beteiligung am Weihnachtsmarkt, der heuer erstmals seit 2019 wieder stattfinden soll.

Ein ansehnliches Polster hat der Rainer Förderverein angesammelt

Das "ansehnliche Polster", das der Förderverein laut ihres Vorsitzenden derzeit angesammelt hat, gründet sich aber auch auf einen Verwendungsstau, der sich nach dem terminlich noch nicht fixierbaren Einzug in das derzeit in Bau befindliche neue Schulgebäude auflösen dürfte. Dennoch bewilligte der Förderverein auch in der jetzigen Übergangsphase Zuschüsse für Unterrichtsmaterial. Insbesondere für den DAZ- und den Informatik-Unterricht stellte Rektorin Christina Ost Anträge, die sich auf knapp 2800 Euro summierten.

Mit großem Interesse verfolgten Fördervereinsmitglieder und Elternbeiräte den Bericht der Schulleiterin. Demnach sind im neuen Schuljahr mit 310 Schülern in 18 Klassen die Zahlen leicht rückläufig, was Christina Ost vor allem mit der gestiegenen Übertrittsquote an Gymnasium und Realschule erklärte. Der Lehrermangel schlägt bei der Stundenzuweisung deutlich zu Buche; zum Ausgleich wurden der Schule finanzielle Mittel für die Anwerbung externer Kräfte zugewiesen. Osts Fazit: "Wir sind ganz zufrieden, aber es könnten noch mehr Mitarbeiter sein." (AZ)

