Fotomeisterschaft in Rain: Welches Bild erzählt die schönste Geschichte?

Plus Die Fotofreunde Rain sind heuer Austräger der Schwäbischen Fotomeisterschaft, die vom 27. März bis zum 10. April im Schloss stattfindet. Das erwartet Besucher.

Kaum haben die Fotofreunde Rain ihr 35-jähriges Bestehen mit einer Ausstellung im örtlichen Heimatmuseum gefeiert, steht ihnen auch schon das nächste Großereignis ins Haus: Sie sind heuer Ausrichter der Schwäbischen Fotomeisterschaft 2022, die vom 27. März bis 10. April im Kultursaal des Rainer Schlosses stattfindet. Sie wird von einer Preisverleihung gekrönt, bei der am 26. März im geschlossenen Kreis die Sieger bekannt gegeben und mit Urkunden und Medaillen ausgezeichnet werden. Veranstalter der Fotoschau ist der Deutsche Verband für Fotografie (DVF) im Bezirk Schwaben. Seit 23. Januar liegen einer nichtöffentlichen Online-Vorjury die Wettbewerbs-Beiträge vor.