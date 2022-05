Frau appelliert an Finder ihres Rings: "Bitte haben Sie ein Herz!"

Plus Eine Rainerin verliert einen Ring und startet eine ungewöhnliche Aktion. Das Schmuckstück ist ein Andenken an ihren Mann. Warum der Verlust besonders schmerzt.

Ein ungewöhnlicher Aushang im Schaufenster der Buchhandlung Rain sticht in diesen Tagen mit einer berührenden Botschaft ins Auge. Zwischen Lesetipps und Veranstaltungshinweisen klebt ein ausgedruckter Din-A-4-Zettel mit einem Appell, der sich an einen ehrlichen Finder richtet. Eine Frau hat einen Ring verloren, der für sie von sehr großem emotionalen Wert ist. Dieses Schmuckstück war ein Geschenk ihres Mannes, kurz bevor dieser starb. Das Schreiben endet mit dem flehentlichen Wunsch: Bitte haben Sie ein Herz!