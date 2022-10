Frau aus Rain wird Opfer einer Betrugsmasche

Ein Lottogewinn wurde einer 44-Jährigen am Telefon versprochen, allerdings sollte sie zuvor Gebühren bezahlen. Als sie den Betrug erkannte, war es zu spät.

Am Donnerstag ist eine 44-Jährige aus Rain Opfer einer Betrugsmasche geworden. Die Frau erhielt am Donnerstagnachmittag den Anruf eines unbekannten Täters. Der Geschädigten wurde vorgegeben, sie hätte mehr als 80.000 Euro im Lotto gewonnen. Damit der Gewinn ausbezahlt werden könne, sollte die Frau aber für Bearbeitungsgebühren und Transportkosten mit 8000 Euro in Vorleistung gehen. Die 44-Jährige übermittelte 6300 Euro an den Täter, bevor sie erkannte, dass sie betrogen worden war. (AZ)