Frau in Rain fährt betrunken zur Tankstelle und prellt die Rechnung

Ein 50-Jährige war wohl betrunken, als sie in Rain tankte, aber nur ihre Einkäufe in der Tankstelle bezahlte. Jetzt hat sie doppelt Ärger.

Betrunken mit dem Auto zur Tankstelle gefahren und dort die Benzinrechnung nicht bezahlt – das ist der Vorwurf, der gegen eine 50-Jährige aus Rain im Raum steht. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau am Morgen des zweiten Weihnachtsfeiertages mit ihrem Auto zur Tankstelle in der Münchner Straße gefahren. Dort tankte sie 14,38 Liter Benzin im Wert von 24,00 Euro. Danach begab sich die Frau in die Tankstelle und bezahlte lediglich eine Schachtel Zigaretten und eine Flasche Wein. Die Tankrechnung wurde nicht bezahlt.

Erst als die 50-Jährige mit ihrem Auto vom Tankstellengelände fuhr, fiel der Angestellten der Tankstelle auf, dass die Benzinrechnung nicht bezahlt wurde. Die verständigten Beamten der Polizeiinspektion Rain konnten die 50-Jährige kurz darauf an ihrer Wohnadresse antreffen.

Betrunken zur Tankstelle in Rain gefahren: Frau muss Blutprobe abgeben

Dabei bemerkten die Beamten, dass die Frau eine gehörige Fahne hatte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von einem Promille. Da die 50-Jährige angab, erst nach der Autofahrt, von der Tankstelle bis nach Hause, Alkohol getrunken zu haben, wurde ein Arzt verständigt, der der Frau Blut abnahm. Damit soll über ein Rückrechnungsgutachten ermittelt werden, ob die Rainerin möglicherweise betrunken Auto gefahren ist.

Der Führerschein der 50-Jährigen wurde sichergestellt. Gegen sie wurden Strafanzeigen wegen Tankbetrug und Trunkenheit im Verkehr erstattet. (AZ)