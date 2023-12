Einfach an Kasse vorbei: Frau will Waren für 1300 Euro zu stehlen

Eine Frau packt sich in Rain großzügig ihren Einkaufswagen voll und steuert damit vorbei an der Kasse direkt zu ihrem Auto.

Einen Versuch war es wohl wert: Am Montagabend wollte eine 51-Jährige in Rain Waren im Wert von über 1300 Euro stehlen. Zeugen beobachteten sie jedoch laut Polizei dabei, wie sie in einem Geschäft in der Donauwörther Straße mit ihrem vollen Einkaufswagen am Infobereich vorbeifuhr, ohne die Ware zu bezahlen. Erst an ihrem Auto, der sich auf dem Parkplatz vor dem Geschäft befand und schon einige Artikel in ihr Fahrzeug geladen hatte, hielten Mitarbeiter die 51-Jährige auf.

Die 51-Jährige gab den Diebstahl gegenüber den herbeigerufenen Polizeibeamten zu. Bei den entwendeten Waren handelte es sich um Hundefutter,Hundebett, Fressnapf, Socken, Hausschuhe, Pflanzen und verschiedene Weihnachtsartikel. (AZ)