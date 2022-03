Frau wird bei Diebstahl in Gartencenter in Rain ertappt

Mit einer dreisten Masche wollte eine Frau am Freitag Waren im Wert von über 900 Euro aus einem Gartencenter stehlen. Sie wurde jedoch erwischt.

Am Freitagnachmittag ist eine Frau beim Diebstahl in einem Gartencenter in Rain ertappt worden. Das teilt die Polizei mit. Gegen 14 Uhr versuchte sie, einen vollen Einkaufswagen an der Kasse vorbei zu schleusen. Bei einer anschließenden Durchsuchung des vor Ort abgestellten Fahrzeuges konnten Waren im Wert von rund 910 Euro festgestellt werden. Die Dame muss bereits unbemerkt mit einem weiteren vollen Einkaufswagen den Kassenbereich passiert haben. Die Waren wurden von den Beamten sichergestellt und dem Gartencenter übergeben. Die Diebin erhielt ein Hausverbot und muss sich nun wegen eines Ladendiebstahls verantworten. (dz)