Frau wird im Zug in Richtung Donauwörth sexuell belästigt

Ein Mann wird auf der Zugfahrt nach Donauwörth aufdringlich und belästigt eine Dame. In Donauwörth wird er festgenommen.

Am Freitag ist eine Frau im Zug in Fahrtrichtung Donauwörth sexuell von einem Mann belästigt worden. Gegen 19.30 Uhr wurde die 41-Jährige von einem 59-jährigen Rentner oberhalb ihrer Kleidung unsittlich an der Brust angefasst. Der Täter stieg zunächst am Bahnhof in Neuburg an der Donau in den Zug mit Fahrtrichtung Donauwörth ein und setzte sich direkt neben die Dame. Anschließend verwickelte er sie in ein Gespräch und tätigte anzügliche Bemerkungen ihr gegenüber. Im Anschluss wurde er immer aufdringlicher und griff der Geschädigten unvermittelt an die Brust. Die Geschädigte gab ihm daraufhin unmissverständlich zu verstehen, dass sie das nicht möchte.

Dame von Sicherheitswacht eilt der Frau zur Hilfe

Dadurch wurde eine Angehörige der Sicherheitswacht der Polizei Rain, die sich ebenfalls als Zuginsassin im selben Abteil befand, auf den ganzen Vorfall aufmerksam. Sie sprach den Täter sofort an und er ließ daraufhin von der Geschädigten ab und ging in ein anderes Abteil. Anschließend verständigte die Dame der Sicherheitswacht telefonisch die Polizei und stieg gemeinsam mit der Geschädigten am nächsten Bahnhof in Rain aus.

Täter wird am Donauwörther Bahnhof festgenommen

Der Täter konnte durch die per Funk verständigten Streifen am Bahnhof in Donauwörth festgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte bei ihm einen Wert von etwa 0,5 Promille an. Die Auswertung der Videoaufnahmen sowie die weiteren Ermittlungen dauern noch an. (AZ)