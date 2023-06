Rain

Freiflächen-Photovoltaik: Diese Standorte werden für Rain diskutiert

Plus Die Stadt Rain wollte eigentlich 1,5 Prozent des Stadtgebiets für Freiflächen-PV zur Verfügung stellen. Der Andrang ist aber größer, besonders in einem Stadtteil.

Die Planung von Freiflächen-Photovoltaik nimmt in Rain Gestalt an. 128 Hektar sind im Rathaus für die Aufstellung von Solarpaneelen bislang angemeldet.

Der Ausschuss für Stadtplanung und Stadtentwicklung schloss sich weitgehend den Ausführungen von Bürgermeister Karl Rehm, Geschäftsleiter Harald Reinelt und Stadtplaner Joost Godts an. Über die Bewertung der Flächen soll nun der Stadtrat am 27. Juni entscheiden. Danach werden die Eigentümer erneut kontaktiert und die Bürger ausführlich informiert. „Für die größte geplante Anlage im Stadtteil Wallerdorf wird es auf jeden Fall eine Bürgerinformation in Präsenz geben“, so Bürgermeister Rehm.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

