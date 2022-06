Frust und Alkohol: Nackter Mann attackiert Polizei

Ein Betrunkener hat in Rain die Trennung von seiner Freundin offenbar nicht verkraftet. Er verhält sich aggressiv und greift Polizisten an.

Er war frustriert, betrunken und höchst angriffslustig. In diesem Zustand hat ein Mann in Rain am Sonntagabend die Polizei beschäftigt - und sich eine Strafanzeige eingehandelt. Zwei Beamte erlitten leichte Verletzungen.

Der Betrunkene liegt in Rain nackt auf dem Sofa

Die Gesetzeshüter erhielten gegen 21.20 Uhr einen Anruf, wonach der 42-Jährige in seiner Wohnung sei und sich aggressiv verhalte. Zuvor hatten sich der Mann und seine Freundin getrennt. In der Wohnung trafen die Polizisten den 42-Jährigen und dessen Sohn an. Der 42-Jährige lag dem Pressebericht der Inspektion Rain zufolge "breitbeinig, nackt, stark alkoholisiert und aggressiv auf dem Sofa". Er brüllte die Beamten etliche Male an, nannte sie "blöde Wichser" und zeigte ihnen den Mittelfinger.

Während sich die Polizisten mit der Ex-Freundin auf der Terrasse unterhielten, ließ der Beschuldigte den Rollladen des Wohnzimmers herunter, um die Beamten auszusperren. Kurze Zeit später kam er über das Zimmer des Sohnes auf die Terrasse, pöbelte weiter herum und ging mehrmals aggressiv auf die Gesetzeshüter zu. Die forderten ihn nach eigenen Angaben mehrmals auf, dies zu unterlassen. Auch ein als Abstandshalter eingesetzter Schlagstock hielt den 42-Jährigen nicht ab, "weiter in bedrohlicher Weise auf die Beamten zuzugehen". Die reagierten nun: Sie drückten den Mann "unter Widerstand gegen die Hauswand" und fesselten ihn.

Der 42-Jährige tritt einem Polizisten in Rain gegen das Schienbein

Auf dem Weg zum Streifenwagen trat er einem Uniformierten gegen das Schienbein und wollte auch sein Knie in den Unterleib eines Beamten rammen. Die Blessuren waren glücklicherweise nicht so schwer, sodass die Betroffenen ihren Dienst fortsetzen konnten. Auf der Fahrt in den Arrest beleidigte der 42-Jährige die Polizisten weiter. (AZ)