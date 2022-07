Für die Absolventen der Mittelschule Rain stehen nun die nächsten Schritte im Leben an

Erstmals seit zwei Jahren findet wieder in gewohntem Rahmen die Abschlussfeier der Mittelschule Rain statt. Höhepunkt ist die Ehrung der Jahrgangsbesten.

"Ein kostbarer Augenblick" - mit dieser Metapher hat Rektorin Christina Ost die Momente der Abschlussfeier an der Gebrüder-Lachner-Mittelschule Rain beschrieben, die erstmals seit 2019 wieder in gewohntem Rahmen in der festlich geschmückten Dreifachturnhalle stattfand. Besonders wertvoll sei dieser Augenblick für die Absolventinnen und Absolventen der neunten Regelklassen, der 10M und der V2 nicht zuletzt deswegen, weil es in den vergangenen drei Schuljahren zahlreiche Einschränkungen und Widrigkeiten gab, so Konrektorin Patricia Hippler in ihren Begrüßungsworten. Den stolzen Eltern auf der Tribüne dankte sie für die Unterstützung ihrer Kinder: "Nun haben Sie einen jungen Erwachsenen vor sich, der bereit ist, den nächsten Schritt in ihrem beziehungsweise seinem Leben zu gehen." Heute aber, so Hippler weiter, sei der richtige Moment, um sich zurückzulehnen und den erreichten Erfolg zu genießen.

Den Weg dorthin, so verdeutlichte es Ost, hätten nicht nur eine Vielzahl von Unterrichtsstunden gepflastert, sondern auch kostbare Augenblicke wie Feiern und Ausflüge, Engagement in der Klasse und die Mitwirkung in Arbeitsgemeinschaften. "Hier habt ihr wichtige Erfahrungen gesammelt und Kompetenzen erworben, die ihr gut brauchen könnt, wenn nun der sogenannte Ernst des Lebens beginnt." Doch nicht nur das: Ganz viele der Absolventinnen und Absolventen seien den Lehrkräften ans Herz gewachsen, weil sie zahlreiche persönliche Stärken aufwiesen wie Rücksichtnahme, Hilfsbereitschaft oder Zuverlässigkeit.

Bessere Bedingungen an der Mittelschule Rain

Für die Zukunft wünschte die Schulleiterinnen den Entlassschülern, dass sie die nächsten Schritte mit Hoffnung und Zuversicht gehen und dabei auf verständnisvolle Ausbilder, Lehrer und Vorgesetzte sowie eine angenehme Arbeitsatmosphäre treffen.

Am erfolgreichsten bei der Mittleren Reife waren (ab Zweitem von links) Michael Schmidberger, Samanta Rabska und Jonas Hochberger. Bürgermeister Karl Rehm und Rektorin Christina Ost gratulieren. Foto: Anette Steglich

Bürgermeister Karl Rehm griff in seinem Grußwort dieses Stichwort auf und bekräftigte, dass es an der Gebrüder-Lachner-Mittelschule ein günstiges Klima für Lernen und Freude am Lernen gebe. Er freute sich, bekannt geben zu können, dass es künftig eine zweite Stelle für einen dualen Studierenden geben werde, sodass die Bedingungen noch besser würden.

Erinnerungen an die sonnigen Seiten des Schullebens

Der durchlaufene Wachstumsprozess sei nicht immer frei von Unwettern gewesen, so Schülersprecher David Wolfinger, aber natürlich erinnere man sich rückblickend besonders gerne an die sonnigen Seiten des Schullebens.

Umrahmt von mehreren musikalischen Beiträgen und von launigen Beiträgen der Abschlussklassen, fand die Feierstunde ihren Höhepunkt in der Vergabe der Abschlusszeugnisse. Besonders geehrt wurden dabei die drei Jahrgangsbesten beim qualifizierenden Abschluss, Marie Auctor, Felix Roßkopf und Lisa-Marie Gschmack sowie bei der Mittleren Reife, die Jonas Hochberger, Samanta Rabska und Michael Schmidberger am erfolgreichsten absolvierten. (wrö)