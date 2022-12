Sie setzen sich ein für einen lebendigen Rainer Stadtpark

Die Stadtparkfreunde blicken auf ein Jahr voller Aktivitäten zurück. Für Neujahr ist bereits wieder eine Veranstaltung geplant.

Eine überaus positive Bilanz ziehen Stadtparkfreunde-Vorsitzender Helmut Herz und seine Vorstandskollegen für das Jahr 2022 und sind an der Jahreswende bereits wieder aktiv, um Leben und Stimmung in den Stadtpark zu bringen. Bereits unter den anfangs noch geltenden Hygienevorschriften konnten in diesem Jahr die Veranstaltungen durchgeführt werden. Lediglich witterungsbedingt fiel die in Zusammenarbeit mit der Stadt geplante Lichternacht aus. Die zwei Meditationen, das Mariensingen sowie das "Singen am See" waren überaus gut besucht. Der Bildhauer-Kurs war einmal mehr ausgebucht und sehr begehrt waren erneut die Kurse im Rahmen des städtischen Ferienprogramms.

Vorletzter Termin für die Stadtparkfreunde war das Herbstfest im November. Beisitzer Franz Müller referierte gleichermaßen fundiert und humorvoll über "Der Wein in der Bibel". Es war nach der Geschichte des Getränks (2018) und der medizinischen Komponente (2019) bereits der dritte Abend zu diesem Thema, der natürlich eine Verkostung einschloss. Die "Burgheimer Zwoaring-Musi" umrahmte den Abend im Kultursaal des Rainer Schlossgebäudes.

Veranstaltungen stehen allen Besuchern des Stadtparks in Rain offen

"Mit einem großen Kreis von ehrenamtlichen Helfern können wir Aktivitäten für alle Altersschichten anbieten", so Vorsitzender Herz, "und unsere Veranstaltungen stehen allen Freunden des Stadtparks offen." Entsprechend beteiligten sich die Stadtparkfreunde nicht nur mit einem Stand bei der Schlossweihnacht, sondern bestuhlten die Eingangshalle des Schlossgebäudes für die Rahmen-Veranstaltungen und schmückten es mit den drei Königen und dem Stern von Bethlehem. Diese Dekorationsstücke haben Peter Schiller und Otto Henhapl zwischenzeitlich im "Zaubergarten" aufgebaut und beleuchtet, wo sie am Rand des Stadtparks für weihnachtliche Atmosphäre sorgen.

Bis mindestens zum 8. Januar wird dieses Ensemble zu sehen sein. Denn am zweiten Sonntag des neuen Jahres startet man – nach zwei Jahren pandemiebedingter Unterbrechung – traditionell das neue Vereinsjahr mit dem Neujahrswünschen. Zu diesem ungezwungenen Neujahrsempfang lädt der Verein alle Mitglieder und Freunde in das winterliche Ambiente des "Zaubergartens" ein. Beginn ist um 16 Uhr, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.