Gabelstapler rutscht bei Glatteis in einen Rettungswagen

In Rain kommt es am Eisregen-Mittwoch zu einer verhängnisvollen Kettenreaktion. Ein Arbeiter und ein Sanitäter werden verletzt. Weitere Details von Glätteunfällen.

Durch das Glatteis ist es am Mittwoch in Rain zu einem doppelten Unglück gekommen. Nachdem ein Mann auf einem Betriebsgelände gestürzt war, folgte eine regelrechte Kettenreaktion, an deren Ende ein Sanitäter Blessuren erlitt. Zudem entstand bei einem Unfall nahe der Lechstadt hoher Sachschaden. Dies teilt die örtliche Polizeiinspektion nun mit.

Auto rutscht bei Rain gegen Bus: 50.000 Euro Schaden bei Unfall

Nicht Alltägliches passierte auf dem Areal der Firma im Nelkenweg in Rain. Zunächst stürzte ein 52-Jähriger beim Salzstreuen und verletzte sich dabei. Die Besatzung eines Rettungswagens kümmerte sich um das Opfer vor Ort. Der Vorarbeiter des Verletzten wollte sich nach dessen Befinden erkundigen und steuerte mit seinem Gabelstapler auf den Sanka zu. Der Mann verlor auf rutschigen Untergrund jedoch die Kontrolle über den Gabelstapler. Dieser krachte in den Rettungswagen. Dadurch wiederum stürzte einer der Sanitäter im Inneren des Wagens und verletzte sich leicht an Brustkorb und Schulter. Am BRK-Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von schätzungsweise 4000 Euro.

Auf der Staatsstraße zwischen Rain und Münster geriet auf Höhe Oberpeiching ein 53-Jähriger mit seinem Auto ins Rutschen und stieß mit einem Linienbus zusammen, der entgegenkam. In dem Bus saßen keine Fahrgäste. Am Pkw entstand laut Polizei Totalschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Die Reparatur des Omnibusses dürfte nach ersten vorsichtigen Schätzungen rund 20.000 Euro kosten. Die Beteiligten blieben unversehrt.

Paketzustellerin prallt bei Unfall in Oberndorf gegen Schlosstor

In Oberndorf verunglückte am Mittwochvormittag eine Paketzustellerin mit ihrem Kleintransporter. In der Fuggerallle wollte sie zum Schloss gelangen, fuhr über die Schlossgrabenbrücke, konnte wegen der spiegelglatten Straße nicht mehr rechtzeitig vor dem geschlossenen Tor anhalten und prallte gegen dieses. Der Schaden dürfte sich der Polizei zufolge auf an die 5000 Euro summieren.

In Eggelstetten rutschte eine Frau mit ihrem Auto im Johann-Nepomuk-Ring in einen Zaun. In diesem Bereich war es nach Angaben der Polizei "so glatt, dass man sich zu Fuß fast nicht mehr auf den Beinen halten konnte". Bei dem Unfall entstand ein Schaden von rund 2500 Euro. (AZ)