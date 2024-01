Gardetreffen Nordschwaben: Tänzer zeigen akrobatische Höchstleistungen

Beim 29. Nordschwäbischen Gardetreffen kommen die Faschingsvereine aus der Region zusammen und führen unter dem Motto "Tillyvision Song Contest" ihre beeindruckenden Tänze vor.

Auch die 29. Auflage des Nordschwäbischen Gardetreffens der Faschingsvereine aus Asbach-Bäumenheim, Huisheim, Monheim, Rain und Wemding hat nichts vom Reiz dieses Formats verloren. Ganz im Gegenteil! Nicht nur die fünf „Stammclubs“ waren dabei. Als Gast war einmal mehr die IFD mit Marsch, Showtanz und Prinzenpaar aus der Kreisstadt gekommen. Erstmals in der Rainer Sporthalle dabei waren die Gesellschaft „Hollaria“ aus Augsburg und die „Euphoria“ aus dem benachbarten Weidorf im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Schon die Namen dieser beiden Gesellschaften passten hervorragend ins Programm: Frohsinn, Euphorie und Lebensfreude gehören zum Fasching – sind untrennbar mit dem Gardetreffen verbunden.

Von der ersten Minute der Show der Prinzenpaare und Garden fühlte man sich unter Freunden. Vier Stunden Augen- und Ohrenweide boten die acht Faschingsvereine auf. Bei Bühnenbild, Saaldekoration und Technik spielt der FCR ohnehin seit Jahren in der Spitzenklasse mit. Das Ambiente der Bunten Abende, die am Freitag starteten, bildete schon eine elementare Basis zum Gardetreffen in vollbesetztem Haus.

39 Bilder Akrobatik und Tanzkunst: Das Nordschwäbische Gardetreffen 2024 in Bildern Foto: Adalbert Riehl, Matthias Wanke, Sonja Bückner

Nordschwäbisches Gardetreffen: Garden zeigen Höchstleistungen in Rain

Bei aller Freundschaft war an dem Nachmittag trotzdem ein wenig Konkurrenz zu spüren. Doch letztlich konnte man allen Formationen uneingeschränkt ins Stammbuch schreiben: Sie glänzten einmal mehr in Sachen Choreografie, Akrobatik, Kostüme, Schmuck, Schminke und Ausstrahlung. Sie übertrafen sich selbst und gegenseitig mit Höchstleistungen. Man erlebte einerseits eine bunte Vielfalt und andererseits die Kreativität der Maskenbilder und Akteure. Beschwingte Walzer, zackige Märsche, synchrone Einstudierungen bis hin zu dreistöckigen Hebefiguren wechselten sich ab.

Der Gastgeber Rain hatte mit dem heurigen Motto „Tillyvision Song Contest“ die Internationalität von Fasching und Frohsinn vorgegeben, beispielsweise mit der Referenz an Schweden, Italien oder die Türkei. Monheim zauberte das Rauschen der Wellen zum Thema „Über und unter dem Meer“ in die Halle, bei Huisheim hieß es „Vive la France“. Wemding glänzte zusätzlich mit dem Tanzmariechen und die Bäumenheimer Schlafmützen tanzen ohnehin in der schwäbischen Champions League, auch wenn sie heuer bei „Schwaben Weiß-Blau“ in Memmingen mal nicht dabei sind. Kurzum: Gäste und Hausherren boten eine Vielfalt und ein Bekenntnis zur fröhlichen Völkerverständigung.

Die „Red Lions“ des FCR gaben sich heuer im Blau-Gold von Schweden. Foto: Adalbert Riehl

Die 30. Auflage des Nordschwäbischen Gardetreffens jedenfalls steht schon im Kalender 2025, ließen die Moderatoren Florian Riehl und Anna Schmid wissen – Gastgeber werden die Blaumeisen in Huisheim sein.